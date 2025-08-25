ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 32 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 301 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. 15 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 1450% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋಗಿದೆಯೇ ಟಾಫ್-5 ಸ್ಥಾನ?
ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' 32 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 25, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಹಿಡಿದ ವೇಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ರ 4 ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ವಾರ್ 2' ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು.
ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ sacnilk.com ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 24, ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ) ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. 32 ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ'ದ 32 ದಿನಗಳ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ 301 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ සිට ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಾರ್ 2', ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ', ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ-ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಅಭಿನಯದ 'ಸೈಯರಾ' ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಛಾವಾ' ಇವೆ. ಐದು ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು :-
'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ'ದ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಕ್ಲೀಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮತ್ತು ಹೋಂಬ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ' ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ 232.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1450% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಟಾಪ್-5 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇಲ್ಲ:
ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 3 ದಿನ ಕಳೆದರೆ, ಕಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್', 'ಕೂಲಿ', 'ವಾರ್ 2' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನರಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ರಿಲೀಸ್ ಆದ 31 ದಿನವೂ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹85.32 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆಯೂ ₹113.37 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತುಸು ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಟಾಫ್-5 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.200 (ಬಂಡವಾಳ ₹6 ಕೋಟಿ) ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.