ತೇಜಾಬ್ ಚಿತ್ರದ 'ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್' ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ವೇದಿಕೆಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ತೇಜಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಹಾಡು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಥಕ್ ನರ್ತಕಿ, ಅವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಟಿ ಕಥಕ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತೇಜಾಬ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತೇಜಾಬ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಆಬೋಧ್, ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ) ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೇಜಾಬ್ನ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಹಾಡು ಬಂದಾಗ, ಸರೋಜ್ ಜಿ (ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ) ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಧುರಿಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಹಾಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಲುಕ್ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
1988 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತೇಜಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾಜನ್, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್, ದಿಲ್, ರಾಮ್-ಲಖನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಅವರು ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.