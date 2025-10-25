ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು. ಆದರೆ ತಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ!
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ರಜನಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಔಟ್
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು. ಆದರೆ ತಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಸರೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಮಾಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಿತಿಮೀರಿತ್ತಂತೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ?
ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್.. ರಜನಿ, ಕಮಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತ ನೆಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಜನಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆಲ್ಸನ್
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ 'ಜೈಲರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಇದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ 'ಜೈಲರ್ 2' ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ರಜನಿ, ಕಮಲ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಇಂಡಿಯನ್ 2' ಮೂಲಕವೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಾದ ಅನ್ಬರಿವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.