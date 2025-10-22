'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. 'ಥಮ್ಮ' ಅಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್?
ಓಹೋ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರ 'ಥಮ' (Thamma) ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಹೊಸ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ! ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, 'ನನಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ' ಎನ್ನುವಂತೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತು ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತೇ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಡೆ ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. ಕನ್ನಡತಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗೋದ್ರು!
ಕಾರಣ, ಕನ್ನಡತಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ‘ಥಮ' ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಚಿತ್ರ ‘ಛಾವಾ’ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೇ ನಾಯಕಿ. ಇದೀಗ ಥಮ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟಿ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಯಣ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಥಮ್ಮ' ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಥಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು 'ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ
'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. 'ಥಮ್ಮ' ಅಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್!
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಗು, ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರಳತೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 'ಥಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಒಂದು ಯುವತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು, ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ. 'ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ' ಎನ್ನುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮಾತು, ಅವರ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 'ಥಮ' ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.