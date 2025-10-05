58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ 22 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಬಾಜ್, ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಹೋದರ, ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಶರಾವತ್ ಮಾಜಿ ಪತಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಆಂಡ್ರಿಯಾನಿ ಮಾಜಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶುರಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ 22 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ 33 ವರ್ಷದ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಧಾವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಲೈಕಾರಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದರೆ, ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಬಾಜ್-ಶುರಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಶುರಾ ಖಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪಾಟ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರು, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥದಾನಿ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಕತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕೊಡದೇ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ.
ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಶುರಾ
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಶುರಾ ಅವರು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಖ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡುತ್ತಲೇ ನೋ ನೋ ನೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುರಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಿಧಿಮಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಶುರಾ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಪೇಚಿಗೂ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಟ್ರೋಲ್
ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ದಂಪತಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೋಲಿಗರು ಮಾತ್ರ ಇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ಗೂ ಅರ್ಬಾಜ್ ಈಗಿನ ಪತ್ನಿ ಶುರಾ ಖಾನ್ಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಮ್ಮ-ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ-ಮಗನಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಜ್ಜಂದಿರ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.