58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ 22 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಬಾಜ್, ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಸಹೋದರ, ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಶರಾವತ್​ ಮಾಜಿ ಪತಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಆಂಡ್ರಿಯಾನಿ ಮಾಜಿ ಲಿವ್​ ಇನ್​ ಪಾರ್ಟನರ್​ ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶುರಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ 22 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ 33 ವರ್ಷದ ಶುರಾ ಖಾನ್​ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​​ ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​ ಧಾವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​ ಅವರಿಗೆ ಮಲೈಕಾರಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದರೆ, ಶುರಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಬಾಜ್​-ಶುರಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಶುರಾ ಖಾನ್​ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​ ಅವರು ಪಾಟ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶುರಾ ಖಾನ್​ ಅವರು, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ರಾಶಾ ಥದಾನಿ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಕತ್​ ಟ್ರೋಲ್​​ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಶುರಾ ಖಾನ್​ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕೊಡದೇ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್​ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ.

ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಶುರಾ

ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಶುರಾ ಅವರು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಖ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಪ್​ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುರಾ ಖಾನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡುತ್ತಲೇ ನೋ ನೋ ನೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುರಾ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಿಧಿಮಾ ಪಂಡಿತ್​ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಶುರಾ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್​ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಪೇಚಿಗೂ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.

ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಟ್ರೋಲ್​

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ದಂಪತಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೋಲಿಗರು ಮಾತ್ರ ಇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಬಾಜ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್​ ಖಾನ್​ಗೂ ಅರ್ಬಾಜ್​ ಈಗಿನ ಪತ್ನಿ ಶುರಾ ಖಾನ್​ಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಮ್ಮ-ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ-ಮಗನಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್​ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಜ್ಜಂದಿರ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.