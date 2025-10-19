ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿದ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಿಂತ ಸೋತವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಗತ:
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿದ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಿಂತ ಸೋತವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರೂರ್ ದುರಂತ ಘಟನೆ:
ವಿಳುಪುರಂ, ಮಧುರೈನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲೂ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಾಗೆ ಕರೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಜಯ್ ನಡೆಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ವಿಪರೀತ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗಿ, ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 41 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೆ, ಸಭೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು?
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಕರೂರ್ ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕರೂರ್ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೇಲ್ಮುರುಗನ್ ಟಿವಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದ ಟೀಕೆ:
ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿವಿಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ.
ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರದರಾಜನ್ ಬಂಧನ:
ಇದಲ್ಲದೆ ಕರೂರ್ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟಿವಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ... ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರದರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ, ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಧಾನ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವರದರಾಜನ್ ಪರವಾಗಿ 'ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್:
ಈಗ ವರದರಾಜನ್ ಪರವಾಗಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ... ಟಿವಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, "ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರದರಾಜನ್ ಅವರು, 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಈ ಮನವಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.