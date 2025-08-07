Actor Vijay Deverakonda: ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಇಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ( Actor Vijay Deverakonda ) ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಹೊರಬಂದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಕ್ರಮ, ಆದರೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರ. ಅವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ (ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ) ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಎ23, ಡ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬೇರೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಎ23 ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ
“ಎ23, ಮೈ 11 ಸರ್ಕಲ್, ಡ್ರೀಮ್ 11 ನಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡ, ಐಪಿಎಲ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎ23 ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್. ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಒಪ್ಪಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ವಹಿವಾಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದರು ವಿಜಯ್.
ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ರಾಣಾ, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಳ ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 30 ರಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ರಾಣಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ʼಖುಷಿʼ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ `ಖುಷಿ` ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ತಿಣ್ಣನೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ಈವೆನ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೈ.ಪಿ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಾಯಕಿ. ನಾಗವಂಶಿ, ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.