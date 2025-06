ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗವು ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ (ಸಿಜಿಎಲ್) ಪರೀಕ್ಷೆ 2025ರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 14,582 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 4, 2025 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ) ಸಂಯೋಜಿತ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದ (ಸಿಜಿಎಲ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೨೫ ರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಒಟ್ಟು 14,582 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ:

ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಿಬಿಐ, ಎನ್‌ಐಎ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕ, ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ 2025: ಮುಖ್ಯ ದಿನಾಂಕಗಳು

ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ: 9 ಜೂನ್ 2025

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 4 ಜುಲೈ 2025

ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವಧಿ: 9 ರಿಂದ 11 ಜುಲೈ 2025

ಟೈರ್-೧ ಪರೀಕ್ಷೆ: 13 ರಿಂದ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025

ಟೈರ್-೨ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 (ಸಂಭಾವ್ಯ)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಹುದ್ದೆ 2025: ಹುದ್ದೆಗಳು, ಸಂಬಳ ಶ್ರೇಣಿ

ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,582 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ-

ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಐಬಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ: ಸಿಬಿಡಿಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪರೀಕ್ಷಕ: ಸಿಬಿಐಸಿ

ಸಿಬಿಐ, ಎನ್‌ಐಎ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ದಳದಲ್ಲಿ ಉಪ-ನಿರೀಕ್ಷಕ

ಕಿರಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-2)

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ, ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ, ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕ ಮುಂತಾದವು

ಸಂಬಳ ಶ್ರೇಣಿ: ₹25,500 ರಿಂದ ₹81,100 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು (ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ: ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2025ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಕಿರಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ಅಂಕಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-2) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ/ಗಣಿತ/ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ. ವಿವರವಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ 2025 ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..

ವಯೋಮಿತಿ (SSC CGL Age Limit)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷ, 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ, 18 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷ, 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬಿಸಿಗೆ 3 ವರ್ಷ, ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ (SSC CGL Exam Pattern 2025)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ-

ಟೈರ್-1 (13 ರಿಂದ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025)

ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ

ವಿಷಯಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿರುಚಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳು: ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ೦.೫೦ ಅಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಟೈರ್-2 (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025)

ವಿಸ್ತೃತ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ (SSC CGL Application Fee)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೨೫ ರ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಕೇವಲ ₹೧೦೦. ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭೀಮ್ ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? (SSC CGL Selection Process)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 2025ಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಟೈರ್-೨ ರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (How to Apply for SSC CGL 2025)

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ssc.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

'ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ 2025 ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ.

ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟದ ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ 2025 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹುದ್ದೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, 4 ಜುಲೈ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ.