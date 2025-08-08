ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ 18.37% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಆ.8): ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ 18.37% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಗ್ರೂಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಪೂರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಎಸ್ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ಇಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪಾಲನ್ನು, ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. (35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಈ ಗುಂಪು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್, ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಸನ್ ಸೋಲಾರ್, ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದವು.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿತು. ಇದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಕೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (ಯುಎಲ್ ಸಿಐಸಿ) ಎಂದು ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಡೆಯಿತು, ಆರ್ಬಿಐ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.