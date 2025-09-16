Surgical mask manufacturing unit ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ₹18.05 ಲಕ್ಷದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.16): ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಧೂಳು, ವೈರಸ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಕಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಕೋದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಸಬಹುದು.
ಸರ್ಜಿಕಲ್ 3-ಪ್ಲೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹18.05 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ₹11.25 ಲಕ್ಷ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ₹1.81 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಘಟಕವು 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6 KW ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು, ಬ್ರೇಕ್-ಈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 39%.
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ₹61.39 ಲಕ್ಷಗಳು. ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜಿತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ವರ್ಷ 1 ರಲ್ಲಿ ₹1.57 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷ 5 ರಲ್ಲಿ ₹9.09 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು
ಸರ್ಜಿಕಲ್ 3-ಪ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ:
ಹೊರ ಪದರ: ಸೋರಿಕೆ-ನಿರೋಧಕ ನಾನ್-ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ.
ಮಧ್ಯದ ಪದರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪದರ.
ಒಳ ಪದರ: ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಪದರ
ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಪಿಪಿ ಸ್ಪನ್ ಬಾಂಡ್ ನಾನ್-ವೋವೆನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಮೆಲ್ಟ್ ಬ್ಲೋನ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಲೂಪ್ಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪದರಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಡಿಸುವ, ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಯರ್ ಲೂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಒಂದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಲೋಕನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4,060 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 6,650 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, 2018 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 6.1% ರ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ (CAGR). ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಉಲ್ಬಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ, ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅನುಕೂಲವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
SWOT ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು: ಪ್ರಮುಖ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕೊರತೆ ಸೇರಿವೆ.
ಅವಕಾಶಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಲಾಭದ ಅಪಾಯವಿದೆ.