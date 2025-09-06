ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ 350 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿದಾರರು ₹17,663 ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈಗ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ?
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೈಕ್ 349 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,76,000 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬೈಕ್ಗೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಸುವಾಗ ₹17,663 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,58,337 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ (ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಂತಹ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350: ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್-ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6,100 rpm ನಲ್ಲಿ 20.2 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 4,000 rpm ನಲ್ಲಿ 27 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸರಾಸರಿ 35 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 13 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿದರೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸುಮಾರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳುಬುಲೆಟ್ 350 ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇವುಗಳೆಂದರೆ: ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್,ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮರೂನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ₹17,663 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಗಮನಿಸಿ: ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.