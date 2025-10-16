ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ 2017-18 ಸರಣಿ IIIರ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,567 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿತರಣೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 338% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 2.5% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ( Sovereign Gold Bond - SGB) 2017–18 ಸರಣಿ IIIರ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,567 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಕಂತು ಮೂಲತಃ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2017 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ 11, 2017 ರವರೆಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. SGBಗಳು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಾಂಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಯಿತು?
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IBJA) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಗಳಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 14 ಮತ್ತು 15, 2025 ರ ಚಿನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆಯ (999 ಶುದ್ಧತೆ) ಸರಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ₹12,567 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಲೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ₹2,866 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ವಿತರಣೆ ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 338% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ 2.5% ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹9,701 ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವು ₹12,567 ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ F.No.4(25)-W&M/2017 ಆಧಾರಿಸಿ RBI ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
SGB: ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಪರ್ಯಾಯ
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ (SGB) ಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ RBI ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸದೆ, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
SGBಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು:
- ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳವಳವಿಲ್ಲ.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ (ಆರ್ಧವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).
- ಬಾಂಡ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದವು, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದವು, ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದವು.
- ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾವಿ ವಿಮೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ದ್ರವ್ಯತೆ ಬೇಕಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಲಾಭ
SGB ಯೋಜನೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಸರಣಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ SGB ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಏರಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2017
- ಪಕ್ವ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2025
- ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ: ₹2,866 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ
- ಅಂತಿಮ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬೆಲೆ: ₹12,567 ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ
- ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ: 338% + ವಾರ್ಷಿಕ 2.5% ಬಡ್ಡಿ
SGB 2017–18 ಸರಣಿ III ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿದೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.