Buy 10g Gold for Just ₹38K Centre Mandates Hallmarking on 9-Carat Gold ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಗಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು 9-ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, 9 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ದತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ.91.6 ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲೋಯ್ ಇರುತ್ತದೆ. 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. 14 ಕ್ಯಾರಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 58.3ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 9 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 37.5ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹38,000 ರಿಂದ ₹40,000 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹1,14,950 ರಿಂದ ₹1,25,400 ರಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
14K, 18K ಅಥವಾ 22K ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 9K ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯೇ?
ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ನಿಮ್ಮಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 9 ಅಥವಾ 14 ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಆಭರಣಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 22, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಚಿನನ್ನ ನಾಣ್ಯ, ಬಾರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ (37.5% ಶುದ್ಧತೆ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ರಿದ್ದಿಸಿದ್ಧಿ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.