ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಭಾರ ಹೇರಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದೀಗ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೋಡಿ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಸೆ.10): ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಭಾರ ಹೇರಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದೀಗ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ರಿಂದ ಆರೆಕಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಆರೆಕಲ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಎಲಿಸನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು $101 ಶತಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $393 ಶತಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಸ್ಕ್ರ $385 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಎಲಿಸನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
AI ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೆಕಲ್ (ORCL) ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಷೇರುಗಳು 40% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು CEO ಸಫ್ರಾ ಕ್ಯಾಟ್ಜ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
AI ಕಂಪನಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೆಕಲ್ನ ಏರಿಕೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆರೆಕಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ChatGPTಯ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ OpenAIಗೆ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು 4.5 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಆರೆಕಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋದಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?
ಆರೆಕಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುದಾರ ಎಲಿಸನ್. ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲಿಸನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲಿಸನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಒಂದು ದಿನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಐ ದೈತ್ಯನಾದ ಆರೆಕಲ್
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆರೆಕಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿ Nvidia ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ Nvidiaವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. S&P 500 ರಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಎಂಟು ಷೇರುಗಳು AIಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. AIಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ವರ್ಷ ಆರೆಕಲ್ನ ಷೇರು 103% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಟೆಸ್ಲಾ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ LVMH CEO ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.