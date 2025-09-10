- Home
ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋದಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?
ಒಂದೆಡೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಗುರಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪುಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 100% ವರೆಗೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ EU ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಉದ್ದೇಶ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವರೆಗೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ಡೇವಿಡ್ ಒ'ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಯಭಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. EU ಇನ್ನೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, EU ತನ್ನ ಅನಿಲದ ಸುಮಾರು 19% ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು EU ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, EU ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, EU ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.