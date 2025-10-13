ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮಲಸಹೋದರ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಂಡಳಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಬಣದ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮಲಸಹೋದರ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರೆವಾಹಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾಜರಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆ, ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮರುನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದ
ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು. 77 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಶಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟಾ, ಪ್ರಮಿತ್ ಜಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ವಾದಿಸಿದರು; ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸೋತಿತು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಿಧನದ ನಂತರ ಬಿರುಕುಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2024ರಂದು ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಿಧನ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿಯೇ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಎದುರಾಳಿ ಬಣವು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋಯೆಲ್ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ, ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒತ್ತಡ
ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ 66% ಪಾಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ವು 18% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುವುದರಿಂದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾಗೆ ಹೊಸ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ಬಿಐ) ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (NBFC) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು IPO ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೀಟೋ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಆಡಳಿತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಎಸ್ಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, “ಇದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಮ್ಸೆಟ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹರಿವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
133 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ ಬಣ
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು 133 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 66% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಬಣವು ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ; ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಬಣವು ಪ್ರಮಿತ್ ಜಾವೇರಿ, ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಎಚ್ಸಿ ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ “ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಬಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ವಿವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.