nano banana prompt kirik keerthi ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಟೂಲ್ನ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ 3D ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Prompt ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.13): ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಟೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಜೆಮಿನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಜೆಮಿನಿಯ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್. ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಈ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೈಜ್ಯವಾದ 3ಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
ಯಾವುದೇ ಎಐ ಟೂಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆದ Prompt ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಂದರೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ. ನೀವು ನೀಡುವ Prompt ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ Prompt ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ Prompt ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ Prompt ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಟೂಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ 3ಡಿ ಪೋಟೋ ಸಿಗಲಿದೆ.
'ಇದೇನೋ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಂತೆ... ನನ್ ತಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ದ... ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು....ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ...' ಎಂದು ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Try it in Gemini
Prompt :
Using the nano-banana model, create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is the Zbrush modeling process of this figurine.
Next to the computer screen is a BANDAI-style toy packaging box printed with the original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations.
Please turn this photo into a figure. Behind it, there should be a Model packaging box with the character from this photo printed on it. In front of the box, on a round plastic base place the figure version of the photo I gave you. I’d like the PVC material to be clearly represented. It would be even better if the background is indoors.