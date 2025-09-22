ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (LEAP) ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ-ಬಿಟಿ) ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (LEAP) ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, “LEAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೊಸತನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಗಿನ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಬ್ಲಿಂಕ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜೀನೋಮ್ 2025ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ತುಮಕೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ LEAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹೊಸ ಹಬ್ಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
LEAPನ 16 ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
LEAP ಅನ್ನು 16 ಉಪ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವೂ ರಾಜ್ಯದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫೌಂಡ್ರಿ – ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
- ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿ (Fund of Funds) – ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ELEVATE NXT – ಡೀಪ್ ಟೆಕ್, AI, ML, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ.
- ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು – ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ.
- Beyond Bengaluru Elevate – ಟೈಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್-3 ನಗರಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ.
- ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ಗಳು – ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು – ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಸಹ-ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು.
- ಇನೋವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು – ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ STEM ಶಿಕ್ಷಣ.
- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು – ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ.
- ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳು – ಸ್ಥಳೀಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ – ಕಾನೂನು, ಹಣಕಾಸು, ಐಪಿ ಸಲಹಾ ಬೆಂಬಲ.
- ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಧಿ – ಆರ್ & ಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧತೆ.
- ಬೂಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು – ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ.
- ಮೂಲಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು – ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- Beyond Bengaluru Startup Participation – ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
- LEAP ವೆಬ್ಸೈಟ್ – ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಕ್ರೂಪ್ ಕೌರ್ ಅವರು LEAP ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ “ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳು, ಬೂಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. LEAP ಯಶಸ್ಸು ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೃಷ್ಟಿ
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು LEAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.