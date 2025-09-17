Indias Largest Gold Market ಮುಂಬೈನ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಅನ್ನು 'ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
India's Largest Gold Market:: ಚಿನ್ನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರವನ್ನು 'ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನ ಝವೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ, ನಿಯಮ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳ ಆಕ್ರೋಶ!
ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವೇ?
ಮುಂಬೈನ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ 160 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದು. 1864ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತ್ರಿಭುವಂದಸ್ ಜವೇರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಜ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ ತಜ್ಞರು
ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್:
ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಶೂರ್ಗೆ 'ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ದೊರೆತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಂ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಿರುದು ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.