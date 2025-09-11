ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವನ್ನೂ ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿದೆ . ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಹ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು!
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,600 ತಲುಪಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,500 ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.45 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನ 1.25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 78,846 ರೂ.ಗೆ ತೆರೆಯಿತು.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 54 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 71,000 ರೂ. ಇತ್ತು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ:
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,438 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 109,475 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,08,037 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ MCX ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 982 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,09,500 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,698 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,658 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ದೇಶೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಿನಾಶ್ ಗುಪ್ತಾ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 10-15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಕ್ಷಾ ಕಾಂಬೋಜ್, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 20-30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿ ಬುಲಿಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಗುರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.