Indian-Origin Entrepreneur Bankim Brahmbhatt Accused of ₹4,440 Cr Fraud to BlackRock ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,440 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.1): ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಘಟಕವಾದ ಎಚ್ಪಿಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಎನ್ಪಿ ಪರಿಬಾಸ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು $500 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹4,440 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಈ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಅವರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಂಚನೆಯು ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್-ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವಾಯ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಂತೆಯೇ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಇಮೇಲ್ ನಕಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯು 2018 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ವಂಚನೆಯು $500 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ, HPS ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕ್ರಾಸ್-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂತರ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BICS, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವಾಯ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಮತ್ತು CBIZ ನಡೆಸಿದ ನಂತರದ ತನಿಖೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮೋಸದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.
ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್, ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ
ಸಾಲದಾತರು ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು, ಅವರ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ II ಮತ್ತು ಬಿಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಪಿವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯಾದವು. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ, ತನಿಖೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ: ವಕೀಲ
2021 ರಲ್ಲಿ HPS ನ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ $385 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ.3,418 ಕೋಟಿ) ರಿಂದ $430 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ.3,817 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. BNP ಪರಿಬಾಸ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ $220 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ.1,953 ಕೋಟಿ) ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಘಟಕವಾದ ಎಚ್ಪಿಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ $179 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ರೂ.15.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಾತರು ಈಗ ದಿವಾಳಿತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರೀತ ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ?
ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವಾಯ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ಯುಎಸ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಯಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ II ಮತ್ತು ಬಿಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಪಿವಿಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಸಂಬಂಧ
- ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಬಂಕಿಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1989 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಂಪನಿ ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
- ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಲಿಕಾಂ-ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಬಂಕೈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ. ಈ ಗುಂಪು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ.
- ಬ್ರಹ್ಮಭಟ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ಶೋರ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೊಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ II ಮತ್ತು ಬಿಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಪಿವಿಯಂತಹ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದವು.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದಾಗಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2024 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ), ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.