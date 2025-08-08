ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CIBIL) ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ 300 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ; 700 ರಿಂದ 900 ರವರೆಗಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 7 ಮಾರ್ಗಗಳು
1. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ
ಸಾಲದಾತರು ನಿಯಮಿತ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
2. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಈ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಲದಾತರು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದರೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
3. ನಿಮ್ಮ ಡೆಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಡೆಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನುಪಾತ. ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 30% ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡುವವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
4. ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದರೆ, ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ನೀವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಠಿಣ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು (ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ!). ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೋಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರನ್ನು 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಾಟ'ದ ಬದಲಿಗೆ 'ಕೊಟೇಷನ್ ಸರ್ಚ್' ಮಾಡಲು ಕೇಳಿ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
5. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 4 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಿವೆ - ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿವೆ - ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:
- ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಐಬಿಐಎಲ್)
- ಈಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್
- ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್
- CRIF ಹೈಮಾರ್ಕ್
ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಡಿಸ್ಪೂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. CIBL ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 30 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
6. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ. ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 600 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ (DPD) ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವವರು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಬ್ಯೂರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
7. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ CIBIL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ, ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಫೋರ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಏಳರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ದಿವಾಳಿತನ, ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.