ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನ, PPF, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಷೇರುಗಳು, FD, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬಾಂಡ್ಗಳು, NPS, ULIP, NSC, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ, ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಜನರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಿರೋಧಿಲ್ಲ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಚಿನ್ನ (Gold)
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF)
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 7.10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ PPFಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ PPF ನೀಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು
ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ರೂ. 1,000 ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಷೇರುಗಳು
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಷೇರುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. FD ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿದ್ದರೆ - ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ FD - ಎರಡನೆಯದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ FD ಗಳ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಡ್ಗಳು
ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನೀವು ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದಿವಾಳಿಯಾದಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗಿಂತ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ (ಶ್ರೇಣಿ I) ಮತ್ತು ಸಾಲ (ಶ್ರೇಣಿ II) ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. NPS ಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮತ್ತು 80CCD ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಯುನಿಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು (ULIP)
ULIP ಗಳು ವಿಮೆ-ಕಮ್-ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ULIP ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ. ULIP ಗಳು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (NSC)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. NSCಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗೆ ಡೆಟ್ ಫಂಡ್
ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು
ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು, ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.