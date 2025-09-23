Pothole Damage How to Claim Compensation from the Government in India ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, 2019ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.23): ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಪಾಲಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ನಿಯಮ ಏನೆಂದರೆ, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಿಪೇರಿಯ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. 2019ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ 2019ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಹನ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಫೋಟೋಗಳಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವಕೀಲರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು:
ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ:
ಗುಂಡಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕಾದ ಹಾನಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಪುರಸಭೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ದೂರಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಳಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ:
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ವಕೀಲರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಫೋಟೋಗಳು, ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ಏಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು "ಸೇವಾ ಕೊರತೆ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು: ತೆರಿಗೆದಾರರಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದೋಷಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸರಳೀಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019, ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಳೀಕೃತ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.