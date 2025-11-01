GST Registration in 3 Days for Low-Risk Businesses ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.1): ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 1) ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸಂಗ್ರಹವು ₹1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.4.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ₹1.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಗ್ರಹವು ₹3,000 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 9.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ₹2.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹2.01 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
96% ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ GST ನೋಂದಣಿಯನ್ನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಉತ್ತರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಳೀಕೃತ GST ನೋಂದಣಿ ಯೋಜನೆಯು GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದರ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ CGST, SGST/UTGST ಮತ್ತು IGST ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 15.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ, ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರಿತ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಇಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು GST ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 15.4 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು: 5% ಮತ್ತು 18%. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯುಎಚ್ಟಿ ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ತುಪ್ಪ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಪಿಎಂಜಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೈನ್, ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಸರ್ಕಾರವು 2017 ಜುಲೈ 1 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ GST ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ತರುವಾಯ ಅದು 17 ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 13 ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. GST ಯ ಏಳು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
GST ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. GST ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28%.
ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ (ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ (ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ.
ಐಜಿಎಸ್ಟಿ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ): ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಸ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ (ಉದಾ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ತಂಬಾಕು) ವಿಧಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ.