ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು, ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ದೇಶದ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಭಾರಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿ: ಯಾವ ಬೈಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ?
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಅನ್ವಯವಾದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಹೊಸ ದರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಉಳಿತಾಯದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಬೈಕ್ಗಳು:
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ (97.2cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹79,096 ಇಂದ ₹72,516 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹6,580.
ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ (125cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹84,493 ಇಂದ ₹77,457 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹7,036.
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ (150cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹1,10,419 ಇಂದ ₹1,01,847 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹8,572.
ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ (159.7cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹1,34,320 ಇಂದ ₹1,23,822 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹10,498.
ಯಮಹಾ ಎಫ್ಝಡ್ (149cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹1,35,190 ಇಂದ ₹1,24,743ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹10,447.
ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ ಶೈನ್ ಎಸ್ಪಿ (124.7cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹1,64,250 ಇಂದ ₹1,51,389 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹12,861.
ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು:
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ (125cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹81,000 ಇಂದ ₹74,250 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹6,750.
ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ (125cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹77,000 ಇಂದ ₹70,667 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹6,333.
ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ (125cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹79,500 ಇಂದ ₹72,889 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹6,611.
ಹೋಂಡಾ ಡಿಯೋ (125cc): ಹಳೆಯ ದರ ₹72,000 ಇಂದ ₹65,778 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ: ₹6,222.
ಈ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.