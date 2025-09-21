ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಶಾಂಪೂ, ಸೋಪ್, ದಿನಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ಅಮುಲ್‌ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

ನಾಳೆಯಿಂದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್; ದುಬಾರಿ ದಿನಸಿ, ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಳಿಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.21): ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಲಾಭಗಳು

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತ
ಸೆ.22ರಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ, ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವಾಗ MRP ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ?

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶೇ 18ರಷ್ಟಿದ್ದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇ 0% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೇಬಿನ ಭಾರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು (ಹಳೆಯ ದರ, ಹೊಸ ದರ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ)

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ (150 ಗ್ರಾಂ): ₹145 ಇಂದ ₹129 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹24.

ಶಾಂಪೂ (340 ಮಿಲೀ): ₹490 ಇಂದ ₹435 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹55.

ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪ್ (75 ಗ್ರಾಂ): ₹68 ಇಂದ ₹60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹8.

ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ (75 ಗ್ರಾಂ): ₹96 ಇಂದ ₹85 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹11.

ಲ್ಯಾಕ್ಮೀ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್: ₹675 ಇಂದ ₹599 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹76.

ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ (200 ಗ್ರಾಂ): ₹130 ಇಂದ ₹110 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹20.

ಬೂಸ್ಟ್ (200 ಗ್ರಾಂ): ₹124 ಇಂದ ₹110 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹14.

ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ (75 ಗ್ರಾಂ): ₹300 ಇಂದ ₹270 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹30.

ನೆಸ್ಕೆಫೆ (45 ಗ್ರಾಂ): ₹265 ಇಂದ ₹235 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹30.

ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಗೋಲ್ಡ್ (100 ಗ್ರಾಂ): ₹850 ಇಂದ ₹755 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹95.

ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

ಕೆಎಂಎಫ್ (KMF) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:

ತುಪ್ಪ (1000 ಮಿಲೀ): ₹650 ಇಂದ ₹610 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹40.

ಬೆಣ್ಣೆ (500 ಗ್ರಾಂ): ₹305 ಇಂದ ₹286 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹19.

ಪನೀರ್ (1 ಕೆಜಿ): ₹425 ಇಂದ ₹408 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹17.

ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಹಾಲು (1 ಲೀಟರ್): ₹70 ಇಂದ ₹68 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹2.

ಅಮುಲ್ (Amul) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:

ಅಮುಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ (500 ಗ್ರಾಂ): ₹305 ಇಂದ ₹285 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹20.

ಅಮುಲ್ ತಾಜಾ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು (1 ಲೀಟರ್): ₹77 ಇಂದ ₹75 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹2.

ಪನೀರ್ (200 ಗ್ರಾಂ): ₹99 ಇಂದ ₹95 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹5.

ಅಮುಲ್ ಟಬ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ (1 ಲೀಟರ್): ₹195 ಇಂದ ₹135 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ. ಉಳಿತಾಯ ₹60.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ.