ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ (DLC) ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ, ಪಿಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ನೋಯ್ಡಾದ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಆತಂಕ ಭರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಹ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿವೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಪಾಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಆತ್ಮಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಉದ್ಯೋಗವಿದೆ.
ಗುರಿಹೀನನಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉದ್ಯೋಗದವರೆಗೆ ಶಾಹ್ನಿಯ ಪಯಣ
ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಾಹ್ನಿ ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರಿಗೆ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್” (DLC) ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ LinkedIn ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಗಿಗ್4ಯು ಡೆಲಿವರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಇದು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ. ಶಾಹ್ನಿಯ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರದಿದ್ದರೂ ಅವರು DLC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೇಮಿಸಿತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಜಗತ್ತು
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಲೂನ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವೇದಿಕೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ನ ಕಲ್ಪನೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ 29 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯಿತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಯೂರ್ ವಿಹಾರ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ ಹಾದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಂತಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಅವರಿಗೆ ಬಡಗಿಗಳು, ಮೇಸನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಘನತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
“ನಾನು ನೀಲಿ ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ Naukri.com ಹಾಗೂ LinkedIn ಮಾದರಿಯ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಇಂದು DLC ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಮಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಗಳು 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
2030ರ ಒಳಗೆ 9 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ನ ಪಾತ್ರ
ಮೆಕಿನ್ಸೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ 9 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಬ್ಲೂ-ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ವರ್ಕ್ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು AI ಚಾಲಿತ ವಾಹನ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, DLC ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೆಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ — ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7.1 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ, ಈಗ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ DLC ವೇದಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು; ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿಗೆ DLC ತನ್ನದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ “ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್” ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳು
“ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97 ರಷ್ಟು ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಂಡಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ
ಟೀಮ್ಲೀಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೀಶ್ ಸಭರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿ ಮಾದರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.1% ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ — ಇದು ಚೀನಾದ 26% ಅಂಕಿಅಂಶದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸ್ತಾದ್–ಶಾಗರ್ಡ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿಯಾನಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಶೇಕಡಾವಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಚೌಕ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೂತನ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿವೆ. ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.