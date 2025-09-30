Central Govt Announces 30 Days Ad hoc Bonus ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.30): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡಲು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನೌಕರರು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ "ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್" ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 6,908 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
"... ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗೆ 2024-25ರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ (ಅಡ್-ಹಾಕ್ ಬೋನಸ್) ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಈ ಬೋನಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಡೆಯದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (UTs) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,184 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ರೂ. 7,000 ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೂ. 7,000 ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:
7,000 × 30 ÷ 30.4 = ರೂ 6,907.89 (ರೂ 6,908 ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
-ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
-ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ನಿಧನರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು - ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
-ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
-ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
-ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಪೂರ್ವ ಬೋನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.