ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನವೆಂಬರ್ 2025 ಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 11 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳ ರಜೆಗಳು, ಭಾನುವಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಜೆಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ನವೆಂಬರ್ 1: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಗಾಸ್-ಬಾಗ್ವಾಲ್ (ಬುದ್ಧಿ ದೀಪಾವಳಿ) ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನವೆಂಬರ್ 2: ಭಾನುವಾರ – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 5: ಗುರು ನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ರಾಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ – ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 6: ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂಗ್‌ಕ್ರೆಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉತ್ಸವದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 7: ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ನವೆಂಬರ್ 8: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 9: ಭಾನುವಾರ – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 16: ಭಾನುವಾರ – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 22: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ – ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 23: ಭಾನುವಾರ – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.

ನವೆಂಬರ್ 30: ಭಾನುವಾರ – ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನವೆಂಬರ್ 1: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 2: ಭಾನುವಾರ

ನವೆಂಬರ್ 8: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ

ನವೆಂಬರ್ 9: ಭಾನುವಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16: ಭಾನುವಾರ

ನವೆಂಬರ್ 22: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ

ನವೆಂಬರ್ 23: ಭಾನುವಾರ

ನವೆಂಬರ್ 30: ಭಾನುವಾರ

ಹೀಗಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ?

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಖಾತೆ ಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳು.

NEFT ಮತ್ತು RTGS ಸೇವೆಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ATM ಸೇವೆಗಳು: ನಗದು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿನಂತಿಗಳು: ಚೆಕ್‌ಬುಕ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಖಾತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

RBI ಸಲಹೆ

ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ರಜೆಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಜೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿರಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆಗಳು ಇವೆ.