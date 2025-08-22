ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೂ ₹50,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅನೇಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರು ದುರಾಸೆಯವರು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯುವಕ 2012ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ (ಒಂದು ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ, ನೀರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಏಕೆ?
2012ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅನೇಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಬೇರೆಯವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ:
'ನೀವು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದಾಗ, ಅದೇ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. 'ಇಷ್ಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ' ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಗರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳ ಈ ಏರಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವೇ ಅಥವಾ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಷವರ್ತುಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 500 ಚದರ ಅಡಿ 1 ಬೆಡ್ ರೂಮನ್ನು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಕೋರಮಂಗಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದುರಾಸೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ.. ಅವರು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವರು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.