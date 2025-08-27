ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 15,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್, ಮೆದಾಂತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೊದಲು ತಾವೇ ಭರಿಸಿ ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ:
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ: ಔಷಧಿಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7-8% ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ದರಗಳನ್ನೇ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸ ಕಡಿತ: ಒಪ್ಪಿದ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ: ರೋಗಿಯು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು APHI ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಗಿರಿಧರ್ ಗ್ಯಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸದೆ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿ: ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಾರಾಂಶಗಳು, ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಘದ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ, ನಗದು ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ