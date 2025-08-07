ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹800 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 16 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮೈಸೂರು (ಆ.7): ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಕ ಆಂಬರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 16 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
"ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ₹800 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹900 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಬರ್ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
"ನಾವು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಂಬರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ECMS ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟಕ: ನೋಯ್ಡಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಬರ್ ₹3,200 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಂಬರ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ₹990 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.