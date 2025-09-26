All India Income Tax Exemptions Conference Held in Shivamogga ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸೆ.26): ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ವರ್ಟಿಕಲ್ (ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗ), 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು.
ದೆಹಲಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ವಿನಾಯಿತಿಗಳು) ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ದೇಬ್ಜ್ಯೋತಿ ದಾಸ್ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಸಿಬಿಡಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು (ಐಟಿ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಜಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಬ್ರೇನ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯೇಷನ್ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು (14) ವಿನಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, CBDT ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. CCIT (ವಿನಾಯಿತಿಗಳು) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಾಭರಹಿತ ವಲಯದ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೇಶನವು ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.