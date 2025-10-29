8th Pay Commission Who Benefits & Who Doesnt Salary Calculation Fitment Factor Explained ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1.2 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.29): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು (ToR) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 2026 ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 6.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಗಮನಾರ್ಹ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಐದು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು: ರೈಲ್ವೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ (CAPF ಗಳು) ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಐಟಿಬಿಪಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಯ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನೌಕರರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಐಐಟಿಗಳು, ಐಐಎಂಗಳು, ಎಐಐಎಂಎಸ್, ಯುಜಿಸಿ, ಐಸಿಎಆರ್, ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು: ಪೊಲೀಸ್, ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಜಲ ನಿಗಮ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೌಕರರು
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ. ಉಳಿದ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆಧಾರ ಇದು. ಇ
ಮೂಲ ವೇತನ: ಇದು ವೇತನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ: ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಎ 58%.
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಇದು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಭತ್ಯೆ (HA) ಶ್ರೇಣಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ: ಇದು ನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡಿತಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ದರ್ಜೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳವು ಅವರ ದರ್ಜೆಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4 : ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ - ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ - ಮೂಲ ವೇತನ x ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 50%. ಇದರರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನವು 40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ 20,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತವು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: 40,000 x 3 = 1,20,000
ಪಿಂಚಣಿ: 1,20,00 x 50% = 60,000
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ವೇತನ ಆಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಚ್ಛ ಸಮಿತಿ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪದ ಅನುಸಾರ ವೇತನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗವು ಪಿಂಚಣಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.