Central Govt Approves 8th Pay Commission ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.28): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಯೋಗವು 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇಲಾಖೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿದೆ.
ಮೂಲ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 1.8x ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇತನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶ
8ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ವರದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ, ಆಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದ ಅಗತ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಮ್ಲೈನ್
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಮೊದಲು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜನವರಿ 2006 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.
ToR ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, 8 ನೇ CPC 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.