What is the 8th Pay Commission ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.28): ಕೊನೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು, ಮಂಗಳವಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟೀಸ್ ರಂಜನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫುಲಕ್ ಘೋಶ್ರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಇವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 8 ವೇತನ ಆಯೋಗ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 8 ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು 1947ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು, 2ನೇ ಆಯೋಗ 1959 ಜುಲೈ 1, 3ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 1973 ಜನವರಿ 1, ನಂತರದ ಆಯೋಗಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1986, 1996, 2006, 2016 ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದರೂ 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವೇತನಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ?
ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೊತ್ತವು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಡಿಎ ವಿಲೀನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.57 ಆಗಿತ್ತು. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಇದು 2.46 ಆಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ ಮೂಲ ವೇತನದ 55% ರಷ್ಟಿದೆ. ಡಿಎ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ (ಮೂಲ + ಡಿಎ + ಎಚ್ಆರ್ಎ) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ 55% ಡಿಎ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ
ನೀವು 6 ನೇ ಹಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ:
ಮೂಲ ವೇತನ: ₹35,400
DA (55%): ₹19,470
HRA (ಮೆಟ್ರೋ, 27%): ₹9,558
ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ: ₹64,428
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ 2.46 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹35,400 x 2.46 = ₹87,084
DA: 0% (ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ: ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಂದರೇನು?
ಇದು ಗುಣಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.\
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ: 44,280
|ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೆವಲ್
|7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ವೇತನ
|8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ವೇತನ
|ಲೆವಲ್ 1
|18,000
|44,280
|ಲೆವಲ್ 2
|19,900
|48,974
|ಲೆವಲ್ 3
|21,700
|53,466
|ಲೆವಲ್ 4
|25,500
|62,850
|ಲೆವಲ್ 5
|29,200
|71,923
|ಲೆವಲ್ 6
|35,400
|87,084
|ಲೆವಲ್ 7
|44,900
|1,10,554
|ಲೆವಲ್ 8
|47,600
|1,17,177
|ಲೆವಲ್ 9
|53,100
|1,30,386
|ಲೆವಲ್ 10
|56,100
|1,37,826
|ಲೆವಲ್ 11
|67,700
|1,66,452
|ಲೆವಲ್ 12
|78,800
|1,93,728
|ಲೆವಲ್ 13
|1,23,100
|3,02,226
|ಲೆವಲ್ 13-A
|1,31,100
|3,22,311
|ಲೆವಲ್ 14
|1,44,200
|3,54,172
|ಲೆವಲ್ 15
|1,82,200
|4,48,713
|ಲೆವಲ್ 16
|2,05,400
|5,05,584
|ಲೆವಲ್ 17
|2,25,000
|5,53,500
|ಲೆವಲ್ 18
|2.50,000
|6,15,000
ಕಳೆದ ಮೂರು ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
5 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 1997 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 1996 ರಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 51 ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು 34 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2006 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2006 ರಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರೊಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು.