Personal Loan Guide: ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ.
ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವುದಿರಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?. ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಮನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಲದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಹೋಲಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅನುಮೋದನೆ (loan approval) ಮತ್ತು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 685 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ (Quick personal loan approval) ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಕಾಲಮಿತಿ ಆರಿಸಿ
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಮತ್ತು ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ EMIಗಳು ಕಡಿಮೆ EMI ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಗಳು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ
ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು, ತಡವಾದ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳು, ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೂ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ EMIಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಜೀವನದ ಮುಂಬರುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.