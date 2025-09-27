Karnataka Contractors Allege Corruption Doubled in Congress Rule ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.27): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ರಮುಖೇನ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ (ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್) ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KRIDL) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು KSCA ಹೇಳಿದೆ. "ಈ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಮೀಷನ್ ಪಡೆದು ಹಿರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ40% ಕಮೀಷನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಚಿವರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿತು. ಇದು ವೈರಲ್ ಆದ '40% ಕಮಿಷನ್' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
"ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ.
"32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತನೇ ಇದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಮಾಡುವಾಗ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಿರಿತನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. "ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ (ಎಲ್ಒಸಿ) ನೀಡಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ 15-20% ಮಾತ್ರ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೂಡ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಘವು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.