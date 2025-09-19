Bengaluru Tunnel Road Will Harm Public Transport ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅವಳಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯು, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ (ORR) ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು IISc ಅಧ್ಯಯನವು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ 16.7 ಕಿಮೀ ಅವಳಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಂಥ (ORR) ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ?
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IISc) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದ (CiSTUP) ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು, ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಟೋಲ್ ಇರುವ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ, ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ರಹಿತ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಯೋಜನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ORR ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 2030 ರಿಂದ 2060 ರವರೆಗಿನ ಏಳು ಭವಿಷ್ಯದ-ವರ್ಷದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸುವ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ
ಟೋಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.. 2060 ರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಭಾಗವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 11,351 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹300 ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹18,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸುರಂಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಸ್,ಮೆಟ್ರೋಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬಹುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2060 ರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವು ದಿನಕ್ಕೆ 17,841 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, 2045 ರಿಂದ 2060 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ (MTW) ಮತ್ತು ಬಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ "ಯಶಸ್ಸು" ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾರುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ 40% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 1.5%–6% ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ, ಸುರಂಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರಕಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ORR ಮಾರ್ಗ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ORR ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸುರಂಗವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹು ORR ಮಾರ್ಗಗಳು 1.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಾಣ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (V/C) ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಚಾರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. V/C ಅನುಪಾತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 1.0 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ORR ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಂತ-3 ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಜೆಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ 32.15 ಕಿ.ಮೀ. ಪಶ್ಚಿಮ ORR ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗುವ 32.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆವರೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು 12.5 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗವು ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ORR ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯು ಸವಾರರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ORR ವಿಭಾಗವು 2055 ರಲ್ಲಿ 2.02 ರ v/c ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ 1.83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ . ಇದು ತೀವ್ರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶವು 2060 ರ ವೇಳೆಗೆ 1.99 ರ V/C ಅನುಪಾತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಂಚಾರ-ಶಿಫ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಂಗದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2041 ರ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (MRTS) ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.