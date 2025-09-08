40 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ, 38 ಕಿ.ಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 124 ಕಿ.ಮೀ. ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.8): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮುಂಬರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.40 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ, 38 ಕಿ.ಮೀ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 124 ಕಿ.ಮೀ. ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ನಿರ್ಮಾಣ-ಸ್ವಂತ-ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (BOOT) ಮಾದರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸ್ಮೈಲ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ
ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್) ತನ್ನದೇ ಆದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಾಲದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹಲ್ಲಾದ್, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು."ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 200 ಕಿ.ಮೀ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಟೋಲಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಟ್ಟಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗೂ ಇರಲಿದೆ ಟೋಲ್
16.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 19 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 600 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲಿಂಗ್ ದರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಶವಂತಪುರ-ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ನಾಗವಾರ-ಬಾಗಲೂರು, ರಾಗಿಗುಡ್ಡ-ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಂತಾದ 124 ಕಿ.ಮೀ. ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯವು 3,880 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) 970 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಿ-ಸ್ಮೈಲ್ ಸಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರಿಷ್ಠ-ಅವರ್ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 17 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
"ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಹ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 100 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಗಮನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಶಿಶ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.