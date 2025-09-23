Govt Spending ₹5 Lakh Per Bengaluru Pothole ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ ₹750 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.23): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ₹1,100 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20–21 ರಂದು, ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ₹750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿತು.
ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು?
ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14,795. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 1100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ, ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಗುಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಎಚ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವಾಗ ಕಳಪೆ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.