Bengaluru STRR Hits Roadblock as Centre Halts Bharatmala Projects Amid CAG Audit ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿದ್ದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.14): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.ಈ ಕ್ರಮವು STRR ನ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) STRR-ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಐದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿತು. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, NHAI ಹಿಂದಿನ ಐದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಮರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು - ಕುಣಿಗಲ್ (ರಾಮನಗರ) ನಿಂದ ಎಸ್ ಮುದುಗಡಪಲ್ಲಿ (ಹೊಸೂರು) ಮತ್ತು ಓಬಳಾಪುರ (ನೆಲಮಂಗಲ) ನಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ (ರಾಮನಗರ) ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು.
"ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (NH) 'ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು' ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು NHAI ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NHAI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 280-ಕಿಮೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (STRR, NH-948A) ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು-ಆರು ಪಥಗಳ ಪ್ರವೇಶ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ 12 ಉಪಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ - ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ.
ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಡುವಿನ 80 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ STRR ಅನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನೆ (ಲಾಟ್ -3) ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1,009.8 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 340 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ಯೂನಿಟಿ ಮಾದರಿ (HAM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಅವರು 80-ಕಿಮೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬೈಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು NHAI ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂತ-1 ಅರಣ್ಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು (ಟಿಎಡಿ) ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತ
2023 ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಕರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ (CCEA) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನೆ ಹಂತ-I ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16, 2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ) ಬರೆದಿರುವ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, CCEA ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿವಾದ್ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ I ಮತ್ತು II ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 2017 ರ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2023 ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH), ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ನೀತಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ STRR ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ಪುಣೆ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಕುರಿತು ವಿವಾದ
ದ್ವಾರಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ-ವಡೋದರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ 2023 ರ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. NHAI ಅನುಮೋದಿತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು (DPR ಗಳು) ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ-ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಯೋಜನಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಸಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಿಎಜಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಹಂತ II ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.