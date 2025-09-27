ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭಗಳು, ವಿಮಾ ಆಫರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭಗಳು, ವಿಮಾ ಆಫರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಮಹಾವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.ಯಮಹಾದ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳು:
-R15 V4: ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ Rs. 15,734 ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು Rs. 6,560 ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ
-MT-15: ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ Rs. 14,964 ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು Rs. 6,560 ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ
- FZ-S Fi ಹೈಬ್ರಿಡ್: ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ Rs. 12,031 ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು Rs. 6,501 ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ
-Fascino 125 ಹೈಬ್ರಿಡ್: Rs. 8,509 ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು Rs. 5,401 ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ
-RayZR 125 Fi: Rs. 7,759 ವರೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು Rs. 3,799 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಯಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಯಮಹಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಹತ್ತಿರದ ಯಮಹಾ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
70 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಯಮಹಾ ಆಯ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ 10,000 ರೂ ಆಫರ್
ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸುದೀರ್ಘ 70 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಮಹಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವವಾಗಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಮಹಾ ರೇ ZR 125 ಎಫ್ಐ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ರೇ ZR 125 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ RayZR 125 Fi Hybrid ಮತ್ತು RayZR 125 Fi Hybrid ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ಗಳಿಗೆ ₹7,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ) ಬೆಲೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕೊಡುಗೆ, ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಮಹಾದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೆ ಮೊದಲೆನ್ನಬಹುದಾದ 10-ವರ್ಷಗಳ 'ಟೋಟಲ್ ವಾರಂಟಿ' ಸಹ ಸೇರಿದೆ.