ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಹಳೆ ವಾಹನಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏರಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಮರುನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಪರಿಸರ ಸೇರ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ, ಚಾಲಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (central government), ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ (Motor Vehicle Act) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುದ್ದಿ : ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳ ಜೀವಿತಾವದಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರೋದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.

20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ : 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ ವಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೀಜ್ (Invalid carriage ) ಅಂಗವಿಕಲರ ವಾಹನ – 100 ರೂ.

ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ - 2,000 ರೂ.

ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ / ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಸೈಕಲ್ - 5,000 ರೂ.

ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ (ಕಾರು ಇತ್ಯಾದಿ) - 10,000 ರೂ.

ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ (2 ಅಥವಾ 3 ಚಕ್ರ) - 20,000 ರೂ.

ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ (4 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಕ್ರ) - 80,000 ರೂ.

ಇತರ ವಾಹನಗಳು - 12,000 ರೂ.

ಇಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಮೇತ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? : ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯ. 20 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮರು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು.

ದೆಹಲಿ – ಎನ್ ಸಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮ : ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

 