ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು 9% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.5): ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಪುನರ್ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಡಾನ್‌ಗಳು, ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಪಿವಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾರುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಯುವಿ 700 ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು 9% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ GST 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ

ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್‌ನ ಬೆಲೆಯು ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 5.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ತಲುಪಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ರೂ. 5.93 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಮತ್ತು ಡಿಜೈರ್ ರೂ. 6.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.

ಕ್ರೆಟಾ, ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ವರ್ಟಸ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3.6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟಾ, ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ವರ್ಟಸ್ ಕಾರುಗಳ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 10.71 ಲಕ್ಷ, ರೂ. 8.37 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ. 11.14 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ.

'ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ..' ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌, 1.55 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕಾರ್‌!
ಆಲ್ಟೊದಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸನ್‌ವರೆಗೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌
ಮಾದರಿಹೊಸ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ (ಅಂದಾಜು)ಹಳೆಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ (ಅಂದಾಜು)ಕಡಿತ
Maruti Suzuki WagonRRs 5.29 lakhRs 5.79 lakh-8.60%
Maruti Suzuki SwiftRs 5.93 lakhRs 6.49 lakh-8.60%
Maruti Suzuki DzireRs 6.25 lakhRs 6.84 lakh-8.60%
Volkswagen VirtusRs 11.14 lakhRs 11.55 lakh-3.60%
Tata PunchRs 5.66 lakhRs 6.19 lakh-8.60%
Maruti Suzuki BrezzaRs 8.37 lakhRs 8.68 lakh-3.60%
Hyundai CretaRs 10.71 lakhRs 11.1 lakh-3.60%
Mahindra XUV700Rs 13.51 lakhRs 14.49 lakh-6.80%
Maruti Suzuki ErtigaRs 8.79 lakhRs 9.11 lakh-3.60%
Toyota Innova CrystaRs 18.64 lakhRs 19.99 lakh-6.80%

 

ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700 ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, 6.8% ರಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700 ಈಗ ರೂ. 13.51 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ರೂ. 18.64 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE) ಕಾರುಗಳು, ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ CNG ಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವುಗಳನ್ನು 18% ಮತ್ತು 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಗಳಂತಹ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾದರಿಗಳು 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ

ಈ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಾ ICE ಕಾರುಗಳಿಗೆ 28% GST ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 1% ರಿಂದ 22% ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, SUV ಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾದರಿಗಳು, 50% ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರುಗಳನ್ನು 18% ಮತ್ತು 40% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ 5% ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ವೆಹಿಕಲ್‌ಗಳು(ಎಫ್‌ಸಿಇವಿಗಳು) ಹಿಂದಿನ 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 