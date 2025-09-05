ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹65,000 ರಿಂದ ₹1.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.&nbsp;

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.5): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹65,000 ರಿಂದ ₹1.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ನೆಕ್ಸಾನ್‌ ಕಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತ, ಕರ್ವ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ

ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಬೆಲೆ ₹1.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಸಫಾರಿ ₹1.45 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ₹1.40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿಯಾಗೊ ₹75,000, ಟಿಗೋರ್ ₹80,000, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಂಚ್ ₹85,000 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಟಾಟಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ವ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ₹65,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನೇಮ್‌ಪ್ಲೇಟ್‌ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
Tiagoup to 75,000/-
Tigorup to 80,000/-
Altrozup to 1,10,000/-
Punchup to 85,000/-
Nexonup to 1,55,000/-
Curvvup to 65,000/-
Harrierup to 1,40,000/-
Safariup to 1,45,000/-

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಕರೆದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಸಮಯವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

 