today october 18th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ,ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮಾರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.ಇದು ಕೊಡು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ . ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ . ಅಲ್ಲದೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ . ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ದಿನ.ಇಂದು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಇಂದಿನ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು, ನೀವು ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ .
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನವಾಗಲಿದೆ . ಇಂದಿನ ಅನುಭವವು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಇದೀಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಂದು. ನೀವು ಬಹಳ ಪರೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಮತ್ತು ವಾದವು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.