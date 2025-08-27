೨೦೨೫ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭ ರಂದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬:೧೧ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೬:೧೧ ರವರೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ನಿಷಿದ್ಧ.
Ganesh Chaturfthi 2025: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2025ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಬುಧವಾರದಂದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಬುಧವಾರವು ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಮತ್ತು ವಿಷತಿ ಕರಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅನೀಶ್ ವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಸಮಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:11ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಲಾಭ (6:11-7:41), ಅಮೃತ (7:41-9:11), ಶುಭ (10:41-12:11), ಚಂಚಲ್ (3:11-4:41) ಸಮಯಗಳು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಪಾಠ, ಮನೆ, ವಾಹನ, ಭೂಮಿ, ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಅಬುಜ್ ಮುಹೂರ್ತವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇದ್ಧ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಶುಭವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯವರೆಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪೂಜೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಯೋಗವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.