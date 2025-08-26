ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾರತದ ಸಂತ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಹನುಮಾನ್ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂತರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪೂಜ್ಯ ಸಂತರು ನೀಡಿದ ಟಾಪ್ 6 ಸಲಹೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
1. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30-5:30) ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
2. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣವು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ: ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ʼಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ, ಕರಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತೇ ಗೌರೀ, ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂʼ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ದಿನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ: ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಮೌನ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಮೌನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೌನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೌನವು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೌನವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
6. ಗೋವಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮೊದಲ ತುತ್ತನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ: ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ತುತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗೋವಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು.